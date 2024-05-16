تراند اليوم : السليمان يعلق على تحدث بعض الوزراء باللغة الإنجليزية في مؤتمرات ومنتديات داخل المملكة.. ويقدم مقترحاً

صحيفة الخليج 365: علق الكاتب خالد السليمان، على تحدث بعض الوزراء باللغة الإنجليزية في مؤتمرات ومنتديات تعقد داخل المملكة.

حل وسط

وقال السليمان في مقال له بعنوان "حل وسط مع الوزراء!"، المنشور بصحيفة "عكاظ": ما دام بعض الوزراء مصرّين على التحدث باللغة الإنجليزية في مؤتمرات ومنتديات تعقد داخل المملكة، فإنني أقترح عليهم بدء كلماتهم بسطرين أو ثلاثة باللغة العربية تختصر مضمون الكلمة، ثم الانطلاق في بحر مفرداتهم الإنجليزية، على الأقل من باب حفظ ماء وجه اللغة العربية في موطنها وعقر دارها ومهبط القرآن بلسانها.

وزراء ومسؤولين

وأضاف: لن أكرر نشر نص الفقرة (د) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) التي تعتمد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات في المملكة باستثناء الفنية والتخصصية منها، ولكنني أذكّر الوزراء و المسؤولين بأهمية إظهار الاعتزاز باللغة الوطنية، كما يفعل جميع ضيوفهم من وزراء و مسؤولين وخبراء أجانب عندما يتحدثون داخل وخارج بلدانهم.

هيبة ووقار

وأكمل: اللافت أن بعض المتحدثين باللغة الإنجليزية لا يجيدون نطقها بطلاقة، ويصبح التحدث بالعربية أفضل لهم وأبهى لحضورهم أمام الحضور الذين هم في غالبهم من مواطنيهم، مشيرا: عندما صدر التوجيه بإلزام كبار المسؤولين الظهور بالزي الوطني وارتداء المشلح في المشاركات والمناسبات الرسمية، استعدنا هيبة ووقار المنصب الرسمي في صورته العامة، وعندما يتحدث المسؤول باللغة العربية في وطنه فإنه يضيف هيبة أعظم لقيمة اللغة العربية ويرسخ الاعتزاز بها كجزء أساس من الهوية الوطنية السعودية.

المقرات الرسمية

وزاد: ولا مانع من أن أعيد نشر قصة حضور اجتماع بوزارة الثقافة الفرنسية قبل عدة سنوات ضمن وفد سعودي، كان نائب الوزير الفرنسي يتحدث باللغة الفرنسية وكان الحوار يتم عبر مترجمين، وعقب نهاية الاجتماع عرض علينا نائب الوزير أن يصطحبنا في جولة داخل المبنى التاريخي للوزارة، وفوجئت به يتحدث معنا باللغة العربية، فقلت له ممازحاً كان يمكنك أن توفر علينا الكثير من الوقت والجهد داخل الاجتماع، فأجاب أن القانون يمنعه من التحدث بغير اللغة الفرنسية في أي اجتماع داخل المقرات الرسمية.

الهوية الوطنية

وتابع: باختصار.. الاعتزاز باللغة العربية جوهر الاعتزاز بالهوية الوطنية، ويكسبك احترام الآخرين أكثر من إعجابهم بلغتك الأجنبية.