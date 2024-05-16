السعودية | بـ42 مئوية.. وادي الدواسر والأحساء والخرج الأعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى بـ 13 درجة مئوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، ونجران)، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

وقال المركز إن وادي الدواسر والأحساء والخرج سجلت أعلى درجة حرارة 42 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.

وأضاف “الأرصاد”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في الرياض 41 درجة، وفي مكة المكرمة 40 مئوية، والمدينة المنورة 39 مئوية، وفي كل من التنهات والدهناء والصمان 41 مئوية.