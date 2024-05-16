تراند اليوم : بالفيديو .. كلمة ولي العهد خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في القمة العربية في البحرين

صحيفة الخليج 365: نقل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين للمشاركين في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية في البحرين.

وقال ولي العهد خلال كلمته: "ننقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته لهذه القمة بالتوفيق والنجاح، ونعرب عن شكرنا لملك البحرين على حسن وكرم الضيافة".

وأشار إلى أن المملكة أطلقت حملة شعبية تجاوزت 700 مليون سعودي وسيرت جسور جوية وبحرية ودعمت الجهود الدولية لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وتابع، تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية. مضيفا

أن المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وواصل، ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرارا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

ولفت إلى أن المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان لتثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار .

وأضاف، نحن على ثقة بما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهتها، والمضي قدما لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة.