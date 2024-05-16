شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يمازح طفل: تبي طيارة ولا صاروخ ولا فيراري؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي طريف لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وهو يمازح أحد الأطفال.

وجاء صاحب السمو وهو يسأل الطفل قائلًا: “تبي طيارة؟ ولا صاروخ؟ ولا فيراري”، ليرد الطفل بكل عفوية:” أبي شاص “، ليرد الأمير:” زين خففت علينا”.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتفاعل على هذا المقطع الطريف من صاحب السمو الملكي، حيث علقت إحداهن قائلة: “الأمير سلطان بن سلمان أمير الشعب، من زمان وهو أمير التواضع والأخلاق”.