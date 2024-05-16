شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية ترصد عددًا من مخالفات المباني قيد الإنشاء بالظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، جولات رقابية على المباني قيد الإنشاء في مدينة الظهران، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد 20 مخالفة؛ تمثلت بـ عدم وجود عقد إشراف من مكتب هندسي، وتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، وعدم تأمين حاوية، أو وجود لوحة توضح بيانات الرخصة، كذلك عدم تسوير الموقع وفق الاشتراطات البلدية، أو تسوير الأراضي الفضاء حسب اشتراطات بلدي، إضافة إلى عدم الالتزام بأدوات السلامة أثناء العمل، وقد جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار الجهود، وإدارة ضبط التنمية والامتثال بالبلدية لمتابعة المباني قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها.

ودعت الأمانة، ملاك المباني والمقاولين إلى توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها.