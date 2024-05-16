تراند اليوم : إذا صار بين أختك وزوجتك مشكلة تقف مع من؟.. بالفيديو شبان يجيبون

صحيفة الخليج 365: كشف عدد من الشبان عن رأيهم بشأن الوقوف مع الزوجة أو الأخت وتأييد إحداهما إذا حدثت مشكلة بينهما.

وقال أحدهم أنه يرى أن الأخت لا تعوض: "هي أم ثانية لأخيها وسند، ويكفي إنك أنت وهي طالعين من بطن واحدة".

وقال آخر: "يجب أن يتم احتواء المشكلة إذا كانت كبيرة، وإذا مشكلة حتمية أنا أقدر أصغرها، لكن ما أخرب بيتي وأخرب حياتي عشان مشكلة".

ورأى ثالث أنه يجب أن يقف الشخص مع أخته لأن إذا زوجته وضعت نفسها مع أخته فقد أخطأت.

كما قال آخر :" لا تخلي زوجتك عندك أكثر من أختك، فالأخت لا تعوض وهي أم ثانية".