تراند اليوم : بالفيديو.. قصة طفلة يتيمة تبنتها عائلة منذ 20 عامًا حتى أصبحت طبيبة أسنان في القصيم

صحيفة الخليج 365: روت فتاة تدعى "ريم يوسف"، كيف تغيرت حياتها بعدما تبنتها عائلة وهي طفلة، والآن تخرجت من كلية طب الأسنان بجامعة القصيم.

طفولة مختلفة

وقالت ريم خلال ظهورها على قناة الإخبارية إن طفولتها تختلف عن باقي أقرانها، كونها طفلة من دار الأيتام، ولكن الله أكرمها بالعائلة التي تبنتها.

طبيبة أسنان

وأضافت أن عائلتها الجديدة تبنتها ودعمتها، خاصة أنها واجهت عقبات في بداية دراستها الجامعية وتأخرت عن باقي الطلاب حوالي 5 سنوات، واليوم تعمل طبيبة أسنان.

كرم العائلة

وتابعت ريم وهي تقف بجوار والدها ووالدتها بالتبني، وقالت وهي تبكي: "ربي ميّزني باليتم بس اكرمني بالعائلة، ولو ترجع الدنيا ألف مرة برجع اختارها مرة ثانية".

انتظار 20 عامًا

وقال والد ريم بالتبني وهو يلبسها ملابس التخرج: "ما شاء الله مبروك، انتظرنا هذه اللحظة 20 عامًا".

الأم تتحدث

ومن جانبها قالت والدة ريم بالتبني: "اليوم فرحتي لا توصف، فرحة أم بأغلى إنسانة في حياتي، والحمد لله حققت لي كل أحلامي".