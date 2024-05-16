تراند اليوم : صندوق الاستثمارات العامة يخفض حصته 50% من الأسهم الأميركية.. والكشف عن أسماء الشركات التي تخلى عن حيازة أسهمها

صحيفة الخليج 365_وكالات : كشفت تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، أن صندوق الاستثمارات العامة خفض عدد الأسهم الأميركية التي أبلغ عن احتفاظه بها بنهاية الربع الأول، مما أدى إلى تراجع حيازاته المباشرة في تلك الأسهم إلى النصف تقريباً.

وأوضح التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة،يحتفظ بأسهم متداولة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية حوالي 18 مليار دولار كما في 31 مارس، منخفضة عن 35 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأظهر التقرير أن الصندوق لم يعد يمتلك العديد من أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك حصص بقيمة 600 مليون دولار أو أكثر في كل من "أمازون.كوم" و"مايكروسوفت" و"سيلز فورس".

وأبدل الصندوق السيادي حيازاته المباشرة في هذه الشركات وأسهم التكنولوجيا الأخرى بعقود خيارات شراء على عدد أقل من الأسهم، وهي خطوة تسمح له بالحفاظ على بعض التعرض للشركات ولكن بحجم رأسمال أقل معرض للمخاطر.

من جهة أخرى تخلي الصندوق عن كامل حيازاته في شركات أميركية مالية وبقطاع السفر، منها حصة بقيمة 602 مليون دولار في "بلاك روك"، واستثمار بقيمة 942 مليون دولار في "كارنيفال كورب" (Carnival Corp)، ومركز بقيمة 757 مليون دولار في "بوكنغ هولدينغز".