شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السعودي للتنمية" يبحث تعزيز التعاون التنموي مع الرئيس المالديفي والان نبدء بالتفاصيل

دعم سعودي

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، اليوم في المكتب الرئاسي، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف الأستاذ مترك بن عبدالله العجالين.وجرى خلال اللقاء اطلاع فخامة الرئيس على نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في المالديف الذي بدأ منذ عام 1978م، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين في تعزيز القطاعات الحيوية في المالديف.ويأتي هذا اللقاء، خلال زيارة سعادة أ.سلطان المرشد لجمهورية المالديف، لتوقيع اتفاقيتين تنمويتين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية في المالديف، بالإضافة إلى المشاركة في افتتاح أحد المشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق في الجمهورية.يٌذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد قدّم منذ حوالي خمسة عقود، الدعم لجمهورية المالديف، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة، التي يصل إجماليها إلى أكثر من 470 مليون دولار.وذلك للإسهام في تعزيز إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، والنمو الاجتماعي والاقتصادي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات وتوفير الفرص الحيوية للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في جمهورية المالديف.