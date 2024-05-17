تراند اليوم : شاهد: فيديو متداول لزواج اللاعبة المصرية ندى فهيم التي خسرت أمام المواطنة هتان السيف بالضربة القاضية

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقطات من زواج لاعبة الفنون القتالية المصرية ندى فهيم، وذلك قبل المباراة التي لعبتها أمام لاعبة الفنون القتالية السعودية هتان السيف.

وظهرت ندى وهي ترتدي الفستان الأبيض، وحضور عريسها بعد وضع الماكياج، حيث احتضنها وقدم لها باقة من الورود.

وكانت ندى فهيم الملاكمة المصرية قد اعتذرت لمنافستها السعودية هتان السيف بعدما زارتها للاطمئنان عليها بعد الضربة القاضية في منافسات PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الملاكمة المصرية ندى فهيم أدلت بتصريحات قبل المباراة استهانت خلالها باللاعبة هتان السيف، فيما تمكنت الأخيرة من حسم المباراة لصالحها في وقت قياسي بالضربة القاضية.