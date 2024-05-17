تراند اليوم : بعد ترشح السعودية.. الكشف عن موعد إعلان الفائز باستضافة بطولتي كأس العالم 2030 و 2034

صحيفة الخليج 365: قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إنه تم تحديد 11 ديسمبر موعدًا لإعلان الفائز باستضافة بطولتي كأس العالم 2030 و 2034.

الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.