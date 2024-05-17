تراند اليوم : مصري يطلب من زوجته بيع كليتها ليشتري بثمنها توك توك.. وبعدما رفضت طلبه كانت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: طلق مصري زوجته بعد أن رفضت طلبه بأن تبيع كليتها ليشتري بثمنها توك توك.

وبحسب العربية، فوجئت ربة منزل بزوجها يحدثها عن بيع الكلى وأنه يدر مبالغ مالية كبيرة، فطلب منها أن تبيع كليتها ليستفيد من ثمنها بشراء توك توك، فذهلت من الطلب ورفضت.

وبعد فترة عاود الزوج طلبه، فردت عليه الزوجة أنه من الأفضل أن يعمل ليكسب المال، لا أن يلجأ لبيع كليتها، وإن كان متمسكا بالأمر فليبع كليته لا كليتها، لكنها فوجئت برده، حيث قال لها إنها عملية خطيرة تؤثر على الصحة وكيف له أن يعمل على التوك توك لو تأثرت صحته.

واكتشفت الزوجة أن شراء التوك توك ليس هو السبب الحقيقي، فمع إصرار الزوج على هذا الطلب الغريب، فحصت الزوجة هاتفه، لتفاجأ بمحادثة بينه وبين شقيقته يقول لها فيها إنه علم من البعض أن من يتبرع بكليته تسوء حالته الصحية ويموت بعد عام، وإنه مازال في طور إقناع زوجته بالتبرع بالكلية ليتزوج بأخرى.

وبعد مواجهة زوجها بما رأته في المحادثة بينه وبين شقيقته، ونيته الزواج بغيرها بنقود كليتها، تشاجر معها وقام بتطليقها غيابيا، وطردها من شقة الزوجية، وهي أم حاضنة لثلاثة أطفال وبعد زواج دام 8 سنوات.