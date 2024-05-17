تراند اليوم : أول تعليق من الكابتن "عبدالله الغامدي" على استكمال طيار رحلته رغم سقوط محرك الطائرة أثناء الإقلاع _فيديو

صحيفة الخليج 365: علق الكابتن طيار عبدالله الغامدي، على استكمال طيار رحلته رغم سقوط محرك الطائرة أثناء الإقلاع.

وقال الغامدي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": الكثير من المتابعين يعتقدون بأن تصرف الطيار ومواصلة الإقلاع خطأ كبير وكارثة، مضيفا: بينما ماقام به الطيار هو التصرف الصحيح والآمن وأن يعود من جديد بعد تهيئة الطائرة للهبوط بأمن وسلام.

وأكمل: عندما فقد الطيار المحرك في هذه اللحظة هو تجاوز نقطة أو سرعة اللا عودة، مضيفا:سرعة البي وان وسرعة الإقلاع إذا صار لك أي شيء قبل سرعة القرار بإمكانك تقف لأن المسافة المتبقية في المدرج تستطيع أن تقف الطائرة بأمان.

وتابع: الطيار لو وقف الطائرة في هذه اللحظة ستخرج من المدرج وتكون هناك كارثة فهو أقلع وعاد بأمن وسلام.