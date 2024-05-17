شكرا لمتابعة خبر عن تأثر أمير تبوك عند عرض كلمة والده الأمير سلطان بن عبدالعزيز .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لم يتمالك الأمير فهد بن سلطان أمير تبوك، نفسه من البكاء عند عرض كلمة والده الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في حفل التخرج مساء أمس، في اللحظات التي يشاهد أبناءه وبناته وفرحهم بالتخرج.

وظهر الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز وهو يقول: “ماذا أقول عن فهد بن سلطان؟! كل ما أقوله إن الله سبحانه وتعالى يوفقه لكل عمل خير ويسد به عملاً صالحًا لمواطننا الكرام”، وفي تلك اللحظة تساقطت دموع أمير تبوك تأثرًا بوالده.

وفي كلمته، أكد أمير منطقة تبوك أن “هذه الليالي ليالي الحصاد والتخرج هي أسعد ليالي لي في عملي هنا، وإن كان لي شيء أفتخر فيه وأسعد فيه فهو مثل هذه الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي”.

يُذكر أن الجامعة أطلقت على هذه الدفعة مسمى “دفعة فهد بن سلطان”؛ لما يوليه من اهتمام كبير وعناية لأبناء المنطقة في مختلف المجالات حيث تعد هذه الدفعة رقم 16 لحملة البكالوريوس، والدفعة الـ11 لحملة الماجستير.