شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم ذبح الأضحية من الضأن التي لم تكمل 6 أشهر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على سؤال إذا كانت الأضحية من الضأن لم تكمل 6 أشهر، هل يجزئ ذبحها.

وقال الشثري أن الأضحية سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد تنفيذ شرطان.

وأضاف الشثري أن الشرط الأول للضحية بلوغها السن المعتبر شرعا، والشرط الثاني سلامتها من العيوب، ويعتبر السن المعتبر للإبل هو 5 سنوات، وللبقر سنتان، وللماعز سنة وللضأن ستة أشهر.