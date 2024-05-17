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تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث "الأرصاد" يكشف عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال الصيف

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صحيفة الخليج 365: كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني، عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال الصيف.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" : "المؤشرات الأولية تشير إلى طقس شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى في فصل صيف هذا العام". لافتا إلى أن هذه المناطق سجلت خلال ال 4 سنوات الماضية درجات حرارة قياسية.

وتابع: " الدمام سجلت درجات حرارة لامست ال 50 درجة في أكثر من يوم في فصل الصيف العام الماضي".

وأضاف: " المناطق الشرقية في المملكة هي الأكثر سخونة في فصل الصيف كما أن المناطق الشمالية الأكثر برودة في فصل الشتاء".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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