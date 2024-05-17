الأحوال المدنية تصدر قرار وزاري بفقدان امرأة لبنانية الأصل للجنسية السعودية

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار وزاري بفقدان امرأة “لبنانية الأصل” للجنسية السعودية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مكتب الأحوال المدنية النسوي في العاصمة المقدسة، أعلن صدور قرار وزاري بفقدان المرأة “سلام بنت أحمد بن إبراهيم العبيد (لبنانية الأصل) للجنسية العربية السعودية.

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