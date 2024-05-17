كاونتر متنقل وذكاء اصطناعي لخدمة الحجيج

تتبنى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي عددًا من المبادرات وتتسابق لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات للحجاج، وتبادر تلك الجهات سنويًا بإطلاق مبادرات مختلفة من أجل كسب رضا الحاج منذ قدومه حتى مغادرته، وتنوعت هذا العام المبادرات المختلفة من أجل تيسير الخدمة للحاج من خلال استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي والترحاب المختلف وتخصيص المراكز المسرعة لأعمال وخدمة الحجاج.

سلامة الوثائق

أطلقت وزارة الداخلية و«سدايا» في عام المبادرة السادس، جهاز الكاونتر المتنقل، الذي يتيح إنهاء إجراءات المستفيدين آليًا، بأخذ الخصائص الحيوية، والتقاط صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين، وتسهيل إجراءات كبار السن وذوي الإعاقة، باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية.

ويحتوي الجهاز المتنقل الذي تم توفيره في صالات المبادرة، على مستشعر بصمات الأصابع، وجواز السفر، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية، وشبكة للتواصل ونقل بيانات المستفيدين إلى أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها، والتأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

في المدينة، تأسس مركز للترحيب بالحجاج يقوم برصد القدوم والتفويج بطريقة آلية مع تجويد منظومة الخدمات من خلال الشاشات التي ترصد حركة قدوم الحافلات وإنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز 120 ثانية من خلال التحقق من توجيه الحجاج وجاهزية مقار سكنهم لاستقبالهم.

ويشمل مركز الترحيب على مركز الدعم والمساندة لخدمات النقل والعيادات الصحية وخدمات النقل الاسعافي، فضلًا عن منظومة الأمن والسلامة والخدمات التشغيلية المتكاملة في صالات الترحيب ومسارات الحافلات ومقر المستودعات الخيرية وشركات النقل وغيرها من المباني الإدارية ضمن أعمال ومهام مركز الترحيب.

بالمقابل أطلقت وكالة المسجد النبوي خططها التشغيلية لموسم 1445 والمعنية بإثراء تجربة الحجاج الدينية، وعونهم على أداء مناسكهم، وسط منظومة من الخِدمات الدينية المتكاملة ومناقشة سير أعمال وخدمات المنظومة الدينية الاستباقية؛ لضمان تقديم خدمات دينية معيارية لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي، وتكثيف برامج التوعية الميدانية بلغات الحجاج؛ ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة، وتقدم الوكالة أفضل الخدمات بتوزيع المصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية المترجمة على ضيوف الرحمن، وفق الخطط الاستباقية لموسم الحج، فضلًا عن تنظيم برامج علمية ودروس توجيهية وإرشادية؛ وتعزير الخِدمات الدينية بوكالة المسجد النبوي باستثمار التقنية والرقمنة والإعلام الحديث والذكاء الاصطناعي والترجمة، وإطلاق سلسلة من المبادرات الدينية الإثرائية؛ تزامنًا مع توافد الحجاج لنشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا.

برامج توعوية

تعمل الجهات المعنية من قطاعات حكومية خاصة وأهلية على إقامة برامج خاصة لاستقبال الحجاج في المنافذ والفنادق من خلال نثر الورد على الحجاج وتوزيع الهدايا بالإضافة إلى تمر العجوة وماء الورد وتعمل تلك الجهات على ادخال البهجة على الزوار من خلال استقبالهم بالورد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وتخصيص ممر بصالات الحجاج لاستقبالهم.

في حين أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي عيادة حج بلياقة والتي تهدف الى لتقديم تأهيل طبي وإعداد بدني للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ حيث تقدم العيادة برامج توعوية وتحسين اللياقة البدنية وتأهيل كبار السن وتأهيل ذوي الإعاقة وتأهيل أصحاب الأمراض المزمنة وتأهيل ذوي الاضطرابات الحركية والعضلية وذلك في مركز صحي قباء للرعاية الأولية في المدينة من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي أو نظام حالتي في المستشفيات والمراكز الصحية.