شكرا لمتابعة خبر عن خبراء منتدى قازان 2024 يبحثون تطوير ممر “الشمال – الجنوب” لشحن البضائع. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ​تتسارع اللوجستيات في أوراسيا، وقد ظهرت على القارة مسارات جديدة لنقل بضائع من روسيا وآسيا الوسطى إلى دول الخليج وجنوب شرق آسيا. كشف الخبراء تفاصيلها في 17 مايو في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان”.

​أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين أنه “في العام الماضي انتهينا من بناء جزء من المسار ‘أوروبا – الصين الغربية، الذي يمر عبر الأراضي الروسية. يمتد هذا الجزء من موسكو إلى قازان على مدى 810 كم. إنه طريق سريع. كما نواصل توسيعه باتجاه مدينتي سامارا وأورينبورغ، وكازاخستان أيضًا. توصلنا إلى الاتفاق مع زملائنا من كازاخستان على مزامنة خطط بناء الطرق تدريجيًا. نحن نوسع الطرق من جانبنا، وهم يفعلون نفس الشيء من جانبهم. نهدف إلى إنشاء طريق إضافي جيد يربط الصين وآسيا الوسطى بروسيا.

​بالتوتزن مع ذلك، يتم العمل على تشييد الطرق السريعة، التي تربط روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان بأفغانستان وباكستان. وتجري الشحنات على هذا المسار. “نرى في هذا آفاقاً كبيرةً. نحتاج الآن إلى مزامنة وتسريع إمكانيات إعادة بناء لنقاط التفتيش من أجل تمكين مرور البضائع بسرعة. كما نعمل على اعتماد الأختام الإلكترونية للسماح بالدخول من بلد إلى آخر دون التفتيش”، – أضاف نائب رئيس الوزراء الروسي.

​”نعتبر من بالغ الأهمية توقيع مذكرة في عام 2023 لتطوير ممر جديد يجري عبر روسيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، وأفغانستان، وباكستان. ومنذ أسبوعين، في مدينة ترمذ [أوزبكستان]، وقعنا خارطة طريق تحتوي على إجراءات دقيقة لتطوير هذا الممر. تجري الشحنات الأولى عبره بالفعل. الآن هذا المسار بري ومتعدد الوسائط، ذو إمكانية الشحن في أوزبكستان أو كازاخستان حسب الحاجة. تنضم تركمانستان إليه لاستخدام الجزء المتعلق بالبحر الكاسبي. هذه الخطوة الأولى نحو إطلاق ممر جديد، مما يبرر الحاجة إلى بناء خط السكك الحديدية عبر أفغانستان. نقوم بتحضير الاتفاقية المناسبة. قد تم توقيع المذكرة”، – قال نائب وزير النقل الروسي دميتري زفيريف على هامش منتدى قازان.

​من المخطط أن تمر البضائع المنقولة على السكك الحديدية حول بحر قزوين عبر أذربيجان وإيران على فرع جديد “رشت – أستارا”. “نتمنى أنه في يونيو سنبدأ الأعمال الاستكشافية الأولى، وسنقوم بتوقيع عقد تنفيذي. وفي هذا العام ستشرع أعمال التشييد بالتوازي مع التصميم من أجل إطلاق خط العبور في عام 2028″، – شدد زفيريف.

​من المثير للاهتمام أن تطلق روسيا آليتين لتطوير المسارات هذا العام: الآلية الأولى تكمن في دعم تكاليف مشغلي اللوجستيات، في حين الثانية تتمثل في إنشاء التواجد الصناعي على طول هذه المسارات، مما ينطوي على الحدائق الصناعية، ومراكز التجارة واللوجستيات، والبنية التحتية للموانئ، والمستودعات، وذلك وفقًا لنائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف.

​ميزة المسارات الجديدة هي السرعة، كما يعتقد سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركةDP WORLD (واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم): “بغض النظر عن التكلفة، الجميع يهتم بمواعيد التسليم. يمكن توصيل البضائع خلال 7 أيام من قازان عبر نهر الفولغا إلى بحر قزوين. أما المسارات التي تمر عبر باكستان، وإيران أو أفغانستان وأوزبكستان، فهي تستغرق أيضاً 7-8 أيام أيضًا. توفر هذه البدائل أمر بالغ الأهمية. هذه مسارات جديدة لم تكن موجودة في الماضي. اليوم هي متاحة، ونحن نستخدمها”.