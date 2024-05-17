شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يطلب من سيدة مسنة تدعي للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة طيبة ، طلب أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل ، من سيدة مسنة الدعاء للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن .

وقال أمير القصيم خلال مقطع مصور لسيدة المسنة : ” أدعي للأمير بدر ” ، وردت عليه قائلة: “أدعي للأمير بدر وكل رجالنا بالجنة ” .

وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن توفي عن عمر يناهز الـ 75 عاماً ، بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير ، حيث جدد الرواد دعواتهم بالرحمة والمغفرة للأمير الراحل .