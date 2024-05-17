شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز تقدم أوراق اعتمادها كسفيرة للمملكة لملك إسبانيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلمت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن، أمس الخميس، أوراق اعتمادها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا إلى الملك فيليبي السادس.

ووثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، لحظة تسليم الأميرة هيفاء أوراق الاعتماد لملك إسبانيا. وعقب تسليم الاوراق اجتماع الملك فيليبي السادس، والأميرة هيفاء.

وتم إختيار الأميرة هيفاء لهذا المنصب، لخبرتها الواسعة فى في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والعمل الدولي، إذ بدأت مسيرتها المهنية كمحاضرة في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، كما شغلت منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة والوكيل المساعد لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية.

وشغلت الأميرة أيضا مناصب هامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، إذ ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، كما أنها مندوبة دائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).