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شكرا لمتابعة خبر عن بعد إصابته ووفاة أسرته .. مشهد مؤثر لاستقبال طالب بأحد مدارس الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر ، أقام معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض ، احتفالاً بعودة الطالب سليمان الشمري للدراسة بعد غياب أكثر من 100 يوم .
ويأتي هذا الاحتفاء عقب تماثل الطالب سليمان للشفاء من حادث مروري أليم تسبب به مفحط ، أودى بحياة والدته وأخواته .
أظهر مقطع فيديو ، لحظة وصول الطالب سليمان إلى المدرسة ، حيث استقبله المعلمون والطلاب بحفاوة كبيرة ، وذلك في إطار المبادرة التي نظمتها المدرسة بعنوان “نحن معك يا سليمان” .
كما قدم المعلمون والطلاب هدايا رمزية للطالب سليمان للتخفيف عنه ومواساته في هذه المحنة الصعبة .