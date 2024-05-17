شكرا لمتابعة خبر عن بعد إصابته ووفاة أسرته .. مشهد مؤثر لاستقبال طالب بأحد مدارس الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر ، أقام معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض ، احتفالاً بعودة الطالب سليمان الشمري للدراسة بعد غياب أكثر من 100 يوم .

ويأتي هذا الاحتفاء عقب تماثل الطالب سليمان للشفاء من حادث مروري أليم تسبب به مفحط ، أودى بحياة والدته وأخواته .

أظهر مقطع فيديو ، لحظة وصول الطالب سليمان إلى المدرسة ، حيث استقبله المعلمون والطلاب بحفاوة كبيرة ، وذلك في إطار المبادرة التي نظمتها المدرسة بعنوان “نحن معك يا سليمان” .

كما قدم المعلمون والطلاب هدايا رمزية للطالب سليمان للتخفيف عنه ومواساته في هذه المحنة الصعبة .