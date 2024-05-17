تراند اليوم : بالفيديو.. الدكتور " العمار " يكشف عن مشروب شهير يقي من السرطان ويحمي القلب والشرايين وينصح بشربه باستمرار

صحيفة الخليج 365 : نصح الدكتور أحمد العمار، بشرب الشاهي باستمرار، معدداً فوائده للجسم والصحة العامة.

وقال العمار في مقطع فيديو "أشرب شاهي، عليك بشربه، لأن الشاهي غني بمضادات الأكسدة التي تحسن من صحة القلب والشرايين، قد تقي من بعض أنواع السرطانات".

وأضاف:" الشاهي فيه أحماض أمينية قد تساعد على تحسين التركيز، إذا كنت خايف من أن الشاهي يؤخر فوائد الأكل فاطمئن، فالشاهي يضعف امتصاص الحديد من المصادر غير الحيوانة".

وتابع : "والمصادر غير الحيوانية، مثل السبانخ وبعض الورقيات الخضراء، الفول، لكن تأثيره على المصادر الحيوانية مثل الكبده مثلاً محدود جداً".