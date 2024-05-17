تراند اليوم : تغطية مستمرة لأحداث مباراة "النصر 1 - الهلال 0 " في الدوري

صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 تغطية مستمرة لأحداث مباراة "النصر والهلال" ضمن الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي يستضيفها ملعب الأول بارك بالرياض.

أوتافيو يسجل الهدف الأول للنصر عند الدقيقة 1 .

.