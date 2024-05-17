شكرا لمتابعة خبر عن مواطن بعد عفوه عن قاتلة ابنه : أنا ووالد القاتل عائلة واحدة ولن يفرقنا أحد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن حنش الحربي عن السبب الذي جعله يعفو عن قاتلة ابنه، وطبيعة علاقته بوالد المعفو عنها.

وقال الحربي إنه قرر أن يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى لكسب رضاء، كما أنه فعل ذلك لأنه والد القاتل صديقه منذ عقود كما أنه ابن عمه، ولن يفرق أحد بينهما، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن علاقته بابن عمه “مرعي الحربي” امتدت لقرابة 60 عاما، لذا فهو يكن له كل الحب والتقدير، لذا قرر أن قضية مقتل نجله لم تؤثر على علاقته بابن عمه، لدرجة أنهما كانا يحضران المناسبات الاجتماعية معا.

من جهته، وصف مرعي الحربي علاقته بـ “حنش” بأنه أكثر من أخ بالنسبة له، وله معزة كبيرة في قلبه، متمنيا من الجميع أن ينظروا إلى الآخرة وليس الدنيا فقط.