اخبار السعوديه

تراند اليوم : "وجودهم نعمة وبركة".. شاهد.. شاب قطري يكشف ماذا يحدث عند قدوم السياح السعوديين لقطر!

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف شاب قطري ماذا يحدث عند قدوم السياح السعوديين لقطر.

وقال الشاب، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إخوانا السعوديين وجودهم سعادة والدليل لما يجون بلادنا يحلون المكان.

وأكمل: السعوديون لما يأتون المطاعم، صاحب المطعم يسترزق، لافتا: السعوديون وجودهم نعمة وسعادة وبركة وخير.

وزاد: إذا السعوديون تواجدوا عندنا في قطر أنا بطلع من العصر أتمشى لأني أحب أشوفهم في الأماكن السياحية والأماكن العامة واستمتع برؤيتهم.

وتابع: الله يديمكم يا أهل وأتمنى نشوفكم دائما في بلادنا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا