تراند اليوم : "وجودهم نعمة وبركة".. شاهد.. شاب قطري يكشف ماذا يحدث عند قدوم السياح السعوديين لقطر!

صحيفة الخليج 365: كشف شاب قطري ماذا يحدث عند قدوم السياح السعوديين لقطر.

وقال الشاب، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إخوانا السعوديين وجودهم سعادة والدليل لما يجون بلادنا يحلون المكان.

وأكمل: السعوديون لما يأتون المطاعم، صاحب المطعم يسترزق، لافتا: السعوديون وجودهم نعمة وسعادة وبركة وخير.

وزاد: إذا السعوديون تواجدوا عندنا في قطر أنا بطلع من العصر أتمشى لأني أحب أشوفهم في الأماكن السياحية والأماكن العامة واستمتع برؤيتهم.

وتابع: الله يديمكم يا أهل السعودية وأتمنى نشوفكم دائما في بلادنا.