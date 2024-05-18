شكرا لمتابعة خبر عن مختص بالثروة الحيوانية يكشف أضرار تناول لحوم المواشي أثناء فترة التحريم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء ، من تناول لحوم المواشي في فترة التحريم .

وقال الهفتاء خلال حديثه مع قناة «الإخبارية» : “من خلال الإرشادات التي نقرأها وتوصية بعض البيطريين من لديهم ذمة وضمير ينصحون عند إعطاء الأدوية بأن هناك فترة تحريم اللحم وللحليب خلال تناول الأدوية ” .

كما أكد على أن تناول اللحوم خلال فترة التحريم لأدوية المواشي قد تسبب أمراض الكبد والكلى وتصل أحياناً إلى الأورام السرطانية ، مشيراً إلى أن كل دواء له فترة تحريم وله أضراره والتي تؤثر على صحة الإنسان .

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