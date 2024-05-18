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تراند اليوم : بالفيديو: باحث في التاريخ يكشف سبب وصف المؤرخين بعض الحكام بالفاشيين.. ويوضح ما فعله الحجاج بعبد الله بن الزبير!

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في التاريخ رضا العنزي، عن سبب وصف المؤرخين بعض الحكام بالفاشيين، وما فعله الحجاج بعبد الله بن الزبير.

وقال العنزي خلال لقاء بقناة "العربية": الدعوة ليست كما يصور لك المؤرخ على منهج "عدوي هو الحاكم" إلا أن يجد حاكم يمكن له، فليست بين الإسلام والكفر وليست بين شيطان ورحمن بل هي صراع سياسي.

وأكمل: كون مدينة استقلت قاتلهم واستقل ابن الزبير في مكة قاتله، مضيفا: عبدالملك بن مروان حاكم فاشي ولكن لما فعلها واستقرت الدولة استمرينا بعدها حتى وصلنا جنوب فرنسا.

وزاد: يصف المؤرخين بعض الحكام بالفاشيين لأنهم أقدموا على قتل أشخاص بهدف القضاء على الفتنة.

وتابع: مات الحجاج وعبدالملك بن مروان وابن كثير ولكن المدرسة البطريركية تعودوا يلعنوا أي دولة عربية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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