تراند اليوم : بالفيديو: مواطن يروي تجربة سفره إلى أذربيجان وطريقة التعامل مع السياح.. ويكشف عن مقدار المصروف اليومي وتصرف غريب من سائق تاكسي

صحيفة الخليج 365: روى مواطن، تجربة سفره إلى أذربيجان، وطريقة تعاملهم مع السياح، وأسعار الفنادق ومقدار المصروف اليومي.

وقال المواطن في مقطع فيديو: الأكل ممتاز سواء "المشاوي أو اللحوم"، مشيرا: المطبخ الأذربيجاني معروف بتنوع الأكل وجودته، وأسعار الأكل غالية عن السعودية.

وأضاف: أسعار الفنادق متفاوتة ما بين رخيصة ووسط وغالية، ولكن بصفة عامة أسعارها معقولة، لافتا: فندق 4 نجوم بسعر ما بين 200 : 250 ريال، ولو فندق داخل منتجع ما بين 500 : 600 ريال.

وأكمل: التعامل جيد نوعا ما ولكن يحتاجوا أن يتطوروا وينمو مهاراتهم أكثر في التعامل مع السائح خصوصا سائقي التاكسي والمرشدين السياحيين الذين يطلعوا معك في جولة.

وأردف: السائق حاول ينصب علي خلال الجولة السياحية ورفع السعر أكثر من غيره من 1500 :2000 ريال وكان ملقوفا وخرب الرحلة علي.

واستكمل: الطبيعة بسيطة في أذربيجان ولا تقارن بالطبيعة في الشمال التركي أو في البوسنة والهرسك وما تستاهل تروح وتخسر فلوسك.

وزاد: الشلالات والأنهار متواضعة جدا، وأذربيجان يكفيها زيارة 6 أيام، مبينا: جابالا أفضل من قوبا من حيث الأنهار والشلالات والمطاعم والبحيرة.

وتابع: مقدار المصروف اليومي 800 ريال شامل الشرب والمواصلات والأكل والشرب وكل شيء.