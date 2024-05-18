الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم

وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وامتداد ذلك إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية في مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، مما قد يؤدي إلى تحد في مدى الرؤية الأفقية. وفي منطقتي تبوك والمدينة المنورة، خاصة المناطق الساحلية، من المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة.

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