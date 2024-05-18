السعودية | السفارة في قرغيزستان للسعوديين: ابتعدوا عن التجمعات في «بشكيك».. التزموا بالحذر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نبّهت السفارة السعودية لدى الجمهورية القرغيزية، المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة بشكيك، إلى ضرورة أخذ الحطية والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات.

وجاءت تحذيرات السفارة عبر منصة «إكس»، نظراً للمناوشات التي جرت أمس بين مجموعة من المواطنين القرغيز وعدد من الأجانب.

ودعت السفارة إلى التواصل معها عند وجود حالات طارئة وذلك بالاتصال بالرقم الخاص بشؤون السعوديين (00996554666622).