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تراند اليوم : بالفيديو.. مواطنون يكشفون عن آرائهم بشأن "الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجانية"

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صحيفة الخليج 365: كشف مواطنون عن آرائهم بشأن "الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجانية".

وقال مواطن: " من ناحية الفكرة التسويقية كانت جدا ناجحة وحققوا هدفهم، ولكن عندي تحفظ على نوعية الفكرة نفسها من ناحية الرقص، لأن نحن كشباب سعوديين ممكن لا تناسبنا هذه الفكرة".

وأضاف مواطن : " بالنسبة للشباب أشوف الموضوع طقطقة". وتابع مواطن آخر: " أغلب من ينفذون هذه الطريقة يرون أنها فكرة ذكية وفيها وناسة وأنا ما أشوف فيها قلة أدب ".

وانتقد مواطن هذه الطريقة قائلا: " تنقص من نفسك عشان كوب قهوة ب 5 أو 10 أو 15 ريال، مالها داعي ، وهناك أمور أخرى أفضل للتسويق".

وأشار مواطن إلى أنه يرى أن هذه الطريقة غير أخلاقية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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