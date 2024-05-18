تراند اليوم : بالفيديو.. مواطنون يكشفون عن آرائهم بشأن "الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجانية"

صحيفة الخليج 365: كشف مواطنون عن آرائهم بشأن "الرقص مقابل الحصول على كوب قهوة مجانية".

وقال مواطن: " من ناحية الفكرة التسويقية كانت جدا ناجحة وحققوا هدفهم، ولكن عندي تحفظ على نوعية الفكرة نفسها من ناحية الرقص، لأن نحن كشباب سعوديين ممكن لا تناسبنا هذه الفكرة".

وأضاف مواطن : " بالنسبة للشباب أشوف الموضوع طقطقة". وتابع مواطن آخر: " أغلب من ينفذون هذه الطريقة يرون أنها فكرة ذكية وفيها وناسة وأنا ما أشوف فيها قلة أدب ".

وانتقد مواطن هذه الطريقة قائلا: " تنقص من نفسك عشان كوب قهوة ب 5 أو 10 أو 15 ريال، مالها داعي ، وهناك أمور أخرى أفضل للتسويق".

وأشار مواطن إلى أنه يرى أن هذه الطريقة غير أخلاقية.