تراند اليوم : "أصيب والدها بالسرطان وتوفي بعد عام ونصف".. بالفيديو.. رئيسة الملكية الفكرية "الشيهانة العزاز" تكشف عن الصراعات التي واجهتها ببداية حياتها

صحيفة الخليج 365: تحدثت رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الشيهانة العزاز، عن الصراعات والإحباطات التي تعرضت لها في بداية طريقها.

وقالت خلال مقطع فيديو وهي تلقي محاضرة بأحد الجامعات: "بدأت القصة عندما كنت فتاة صغيرة جدا في بلد كانت فيه الروابط العائلية أهم من أي شيء".

مرض والدها

وأضافت: "عندما أعلن والدي أننا سنذهب في رحلة العمر إلى الولايات المتحدة، سافرنا وجلسنا حول الطاولة كنا نستمتع بالعشاء لكن بدأ والدي يشعر بألم ووجدناه في غرفته يصرخ".

وتابعت: "اكتشفنا إصابة والدي بالسرطان، وفقد قدرته على المشي والتحدث، وبعد 18 شهرا خسر أبي معركته ضد السرطان".

وأكملت: "وقتها شعرت أني وحيدة أمام العالم ولم يكن أمامي سوى إكمال المسيرة، رغبتي في الحياة والأمل والأحلام هي من أبقتني".

العودة إلى المملكة

وواصلت: "بعد 4 سنوات تخرجت بدرجة القانون، عدت إلى السعودية لأواجه صراعا آخر، حيث كانت وزارة العدل لا تسمح للنساء بممارسة القانون وقدمت التماس إلى ملكنا وببطء سُمح للنساء بممارسة القانون".

الأمير محمد بن سلمان

وأردفت: "بعد 5 سنوات من تكوين الفرق وجمع الناس معا، اتصلت بي الحكومة، ولكن كان الانتقال إليها شيئا صعبا"، مشيرة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساهم في تغيير واقع المرأة بالمملكة.