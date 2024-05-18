شكرا لمتابعة خبر عن وقاء مكة يعزز دوره في وقاية النباتات بمهرجان المانجو الثالث عشر بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة، بجناح توعوي وتثقيفي في مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة والذي يقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

ويسلط جناح وقاء بالمهرجان الأدوار التي يقدمها المركز في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية إلى جانب دور المختصين بوحدة وقاء بالقنفذة في رفع مستوى الوعي لدى الزوار بالأساليب الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية والمواشي التي تزخر بها محافظة القنفذة من مخاطر الآفات والأمراض وسبل الحد من انتشارها فيما يصاحب الجناح طيلة أيام المهرجان توزيع الهدايا المتنوعة على الزوار.

يذكر أن فرع مركز “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بوحداته الرئيسية بالمنطقة تبذل كافة جهودها بمختلف المحافظات من خلال تنفيذ العمليات والإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض .