شكرا لمتابعة خبر عن تلاوة خاشعة بصوت طالبة في حفل تخرج بجامعة الملك سعود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت حفل تخرج طالبات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تلاوة خاشعة للقرآن الكريم بصوت إحدى الخريجات.

وكانت المدينة الجامعية بالأحساء قد احتفلت أول أمس بدفعة جديدة من خريجاتها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للدفعة 21.

يذكر أن حفل التخرج أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم سمو أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.