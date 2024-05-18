تراند اليوم : ‏اليوم نزال "حلبة النار" التاريخي تجمع بطلي الوزن الثقيل فيوري وأوسيك..والكشف عن أبرز المعلومات عنهما

صحيفة الخليج 365: يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في نزال "حلبة النار"، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا، بالرياض.

أهمية النزال

تأتي أهمية النزال لكونه الأول من نوعه ويعد من أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة حيث يتنافس أبطال الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أوليكساندر أوسيك على أربعة أحزمة عالمية. حيث لم يهزم البطلان في أي نزال مسبقاً.

من هو البريطاني تايسون فيوري؟

هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة WBC ، ويبلغ من العمر 35 عاما ، فاز في 34 بطولة منها 24 بالضربة القاضية وتعادل واحد بلا هزيمة.

من هو الأوكراني أوليكساندر أوسيك؟

لاعب أوكراني يبلغ من العمر 37 عاما وفاز في 21 بطولة منها 14 بالضربة القاضية.

بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمات WBA, WBO, IBF))

وبطل العالم بلا منازع لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)

وبطل كأس محمد علي لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)

وحقق الميدالية الذهبية في ملاكمة الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012