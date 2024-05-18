شكرا لمتابعة خبر عن شاب يروي قصة عمله في الحراسة والأمن والإبداع في فن الرسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي الشاب حازم الشهراني الذي يعمل في الحراسة والأمن قصة ممارسته لموهبة الإبداع في الرسم خلال عمله.

وقال الشهراني “قررت أجرب الشئ اللي بيريحني، وامارس فني بجانب عملي، وكنت اعمل قبل الحراسة في محل حلويات ولكن ما أعطاني فرصة امارس فني هذا”.

وأضاف الشهراني في حديثه لقناة في أسبوع MBC “دوام عملي في الحراسة والأمن مريح وساعدني أوازن بين عملى وممارسة موهبتي، وبيع اللوحات حتى امتلكت أول مركبة”.