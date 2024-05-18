تراند اليوم : بالفيديو.. مكافحة المنشطات تفاجئ "يزيد الراجحي" وتداهم قصره

صحيفة الخليج 365: كشف سائق الرالي يزيد الراجحي، ملابسات مداهمة مكافحة المنشطات قصره.

وقال خلال مقطع فيديو: "تخيلوا مكافحة المنشطات داهموا البيت فجأة، دقوا وقالوا نبغى نأخذ عينة".

وتابع: "أي سفرة أو مكان موجود فيه لازم أبلغ مكافحة المنشطات العالمية عشان الرالي يعني لو أسافر جدة مثلا ما أقول يسحبون الرخصة". مشيرا إلى أنه في حال عدم الإبلاغ يتم سحب الرخصة لمدة عامين.

وأوضح أن مكافحة المنشطات قد يتوجهون فجأة إلى مكان سائق الرالي للحصول على عينة، مضيفا : "كنت أتمرن اتصل بي المكتب وقالوا مكافحة المنشطات يقفون عند الباب يبغون يدخلون".