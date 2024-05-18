تراند اليوم : عديل "حسن نصرالله" يطلق النار على شخص ويرديه قتيلا بعدما ركن سيارته أمام مسجد

صحيفة الخليج 365: أقدم رجل دين شيعي يُدعى شكيب بزون السيد من بلدة دير عامص على قتل شخص أمام مسجد بلدة البياض في قضاء صور جنوب لبنان بعد خلاف بينهما.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، تبين أن رجل الدين الشيعي، قام بإطلاق النار من سلاح ناري "مسدس"، على المجني عليه، لأنه ركن سيارته أمام المسجد، ما أدى لوفاته، فيما لاذ رجل الدين الشيعي بالفرار، وبعد فترة ألقت الشرطة القبض عليه.

وقالت مصادر أن رجل الدين الشيعي كان زوج شقيقة زوجة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله قبل أن ينفصلا بعد فترة قصيرة من الزواج.

وكان يزور سوريا في أوقات سابقة بطلب من حزب الله من أجل إعطاء دروس دينية لمقاتلي الحزب.