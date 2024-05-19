شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي ينقل مبادرة طريق مكة لعالم الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبنت «مبادرة طريق مكة» توجها رقميا وتقنيا معززا بالذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، ومن هذا المنطلق تستخدم مبادرة مكة العديد من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتسهيل رحلة الحاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق، فاختفت مظاهر العناء والمشقّة، حتى أصبح الحج منسكا ميسرا، يجد فيه الحجيج الخدمات بكل سهولة واطمئنان؛ من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية من صالات المبادرة المخصصة في مطارات بلدانهم.

وسخرت مبادرة طريق مكة إمكانيات تقنية رقمية حديثة لتوفير خدمات رائدة لحجاج بيت الله الحرام بأعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلتهم، بدءا من إصدار تأشيرة الحج الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة في مطار البلد المغادر بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة، حتى تخصيص المسارات لهم عند وصولهم إلى المملكة لتتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم دون تعب.

وأحرزت مبادرة طريق مكة إنجازات عديدة في مجال التقنيات التي تستعين بها حيث أسهمت هذه الخوارزميات في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتوظيفها في مفهوم الخدمات الأكبر تأثيرا في تيسير متطلبات الحاج ومن يرافقه إلى المملكة، إذ تسعى المبادرة من خلال هذه الخدمات التقنية إلى إحداث نقلة نوعية في إثراء تجربة الحج، وتنظيم إجراءاته كافة، وتمرير تلك البيانات التقنية الحديثة وما تحمله من حزمة إجراءات إلى الجهات الأخرى المتواجدة في أرض المملكة، للتأكد من التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق وتقديمها بجودة عالية.

مبادرة طريق مكة: