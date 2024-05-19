200 رحلة حافلات يومية لنقل الحجاج لمكة المكرمة

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وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات متاحة في 260 موقعا في كافة أنحاء المملكة، وتنطلق من خلالها 200 رحلة يوميًا إلى مكة المكرمة، ويأتي ذلك بهدف توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال شركات موثوقة ومتخصصة في خدمة نقل الركاب بالحافلات، ولمواكبة حجم الطلب والإقبال على هذه الخدمات خلال رحلة الحجيج إلى أداء فريضة الحج، وليتمتعوا بخيارات تنقل متنوعة خلال تنقلهم للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات وإصدار تذاكر الحجز زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للنقل: (tga.gov.sa/Home/Intercitybus).
حافلات الحجاج:
- 3 شركات رائدة لنقل الركاب بالحافلات
- شركة نورث وست
- شركة درب الوطن
- شركة سات
- من 1 ذي القعدة وحتى 15 من ذي الحجة.
- 260 موقعا في كافة أنحاء المملكة.
- 200 رحلة يوميا إلى مكة المكرمة.
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