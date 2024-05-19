إحالة مهربي مخدرات في 6 مناطق للنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية عددا من مهربي المخدرات في 6 مناطق إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات عقب القبض عليهم.

ففي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع العارضة تهريب 260 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين: (الإثيوبية والصومالية)، لتهريبهم 100 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي الشرقية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، لترويجهما مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وفي الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.