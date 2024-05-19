شكرا لقرائتكم خبر أمطار رعدية على المناطق حتى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل.
وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية والخرمة والمويه، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والغاط وشقراء والزلفي وثادق ومرات ووادي الدواسر.
وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم.
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