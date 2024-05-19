أكاديمية طويق تشارك في تطوير مشاريع مبتكرة في آيتكس

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وتضمنت مشاركة الأكاديمية إقامة جناح خاص بالطلاب المشاركين بمسابقة المعرض، لعرض مشاريعهم على المحكمين والعديد من الزوّار من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، كما بدأ الطلاب بتسجيل براءات اختراعات لمشاريعهم في المجالات التالية: الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية.
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق بجهود طلاب المملكة المشاركين في مسابقة المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية «ITEX»؛ في تطوير مشاريع إبداعية واختراعات مبتكرة تنافس بها المملكة العالم في مجالات صناعة العلوم والتقنية.
يذكر أن أكاديمية طويق تعمل على تأهيل القدرات الوطنية بالمهارات اللازمة لتمثيل المملكة في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال إقامة معسكرات وبرامج مكثفة بمنهجية تعليم قائمة على التطبيق العملي في مختلف مجالات التقنيات الحديثة.
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