شكرا لقرائتكم خبر تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض، تنظم الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة في برنامج الخدمات الصحية بعد غد المؤتمر الأول للتميز في التمريض 2024 بمدينة الجبيل الصناعية، تحت عنوان: «التميز التمريضي لقيادة الرعاية الصحية بالجبيل الصناعية»، بمركز الأمير سعود بن عبد الله للأبحاث والتدريب في كلية الجبيل الصناعية.

وأوضح المشرف العام على المؤتمر، مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عمر الشمري، أن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، يهدف إلى النهوض بمهنة التمريض وتعزيز الإبداع والابتكار، والتحول نحو رؤية المملكة 2030، واحتضان التحول في الرعاية التمريضية، ومناقشة القيادة التمريضية في مجال الصحة الرقمية، واستكشاف الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض، وتقديم المفاهيم الحديثة للتمريض والممارسة القائمة على الأدلة. إضافة إلى توفير منصة تجمع المتخصصين تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات المهنية، وإحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية.

من جهتها، أوضحت مدير إدارة خدمات التمريض ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة فضيلة العبيدان، أن المؤتمر يستهدف ما يقارب (1000) ممرض وممرضة وممارس صحي، وتم اعتماده بـ34 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وسيقدم المحاضرات 25 متحدثا من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والكويت، والأردن، يناقشون كثيرا من الموضوعات ذات العلاقة بمهنة التمريض، تتضمن أبرز محاورها (التميز والابتكار في الرعاية التمريضية والبحث العلمي في التمريض والعلم المبني على البراهين وعلم القيادة في التمريض)، إضافة إلى أثر التحول الرقمي وتطبيقاته على الرعاية التمريضية.

أبرز الأهداف