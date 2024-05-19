مصادرة 3 أطنان خضروات من الباعة الجائلين

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على موقع بشرق الدمام، يستخدمه الباعة الجائلون المخالفون، للبيع العشوائي، أسفرت عن رفع ما يقارب طنين من الخضروات والسلع المختلفة، وضبط 4 من العمالة تم إحالتهم للجهات المختصة، فيما قامت فرق النظافة بتنظيف المواقع من العشوائيات بعد الإزالة.

وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الباعة الجائلين المخالفين في حاضرة الدمام، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتكثيف حملاتها ضد الافتراش العشوائي المخالف لمنع تجمعات الباعة المخالفين وافتراش الأرصفة بالطرق العامة؛ الذي يتسبب في خلق مظاهر التشوه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر، وخطر ما يقوم به الباعة الجائلين المخالفين من عرض الخضار والفواكه عشوائياً، في أماكن تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، حيث تعرض المستهلكين للخطر.

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية بغرب الدمام؛ شملت زيارة 504 من المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك ضمن البرنامج الرقابي المكثف، للتأكد من التزام المنشآت كافة بالاشتراطات الصحية والبلدية، وامتثالها للاشتراطات الغذائية والتحقق وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأكدت أن هذه الحملات تهدف إلى توعية العاملين، لمنع إعداد أو تحضير الصوصات داخل المنشأة والاعتماد الكلي على منتجات من مصادر موثوقة وفقاً للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن المخالفات أو أي ملاحظات أو شكاوى ليتم معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين عبر مركز البلاغات والطوارئ (940).