تراند اليوم : المكان كان هادئ وفجأة انقلب..بالفيديو: فتاة تروي موقفا حدث داخل كافية وتعلق: مجرجرتهم معك 12 بالليل ليش

صحيفة الخليج 365: روت فتاة في مقطع فيديو ، موقفا حدث أمامها أثناء جلوسها داخل أحد الكافيهات تتقهوى في هدوء وراحة .

وقالت: طلعنا كافية وكنا جالسين ومروقين نتقهوى مكان رايق وهادئ مره ، شوي انقلب المكان وصار ولا حضانة أطفال.

بكاء الأطفال

وتابعت: جاءت واحدة ومعها طفلين الله يحفظهما ، أحدهما عمره شهور والثاني بعمر السنتين ، وفجأة الاثنين صاروا يبكون .. البكاء اللي ما تدري إيش فيه ؟ . وانقلب المكان وصار إزعاج ، والأم ماسكة الرضاعات حقتهم ورايحة للكاشير تعبيها مايه حارة .

وتساءلت الفتاة : ليه ياآدامية ؟ .. مُضيفه: الساعة 11 ونصف ولا الساعة 12 ، أنتي مطلعة أطفال والمفروض هذا وقت نومهم يبكون يبغون ينامون ، هم خلصوا طاقتهم من الصبح يلعبون خلاص تعبانين مطلعتهم وودتيهم مكان هادئ زي كده ليش ؟ . أطلعوا لكن في الأماكن اللي تناسبهم وتناسبكم .

أختيار الوقت المناسب للخروج مع الأطفال

وواصلت: الناس اللي متعودين وعندهم أطفال هذي الأصوات ما تزعجهم ، وأحنا طالعين نبغى هدوء ، نبقى نروق ، بناتي لما كانوا صغار كنت أطلع أماكن فيها أطفال وما كنت أنزعج عادي ، لكن لما كبروا خلاص ما في إزعاج .

واستطردت: أطلعوا وخدومهم معكم لكن اختاروا الوقت اللي يناسبهم ، لكن مجرجرتهم معك الساعة 12 بالليل .. أزعجونا!.