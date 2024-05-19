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تراند اليوم : حقق 6.2 مليون مشاهدة.. شاهد: فيديو يوثق ركاب طائرة يصلون وجهتهم مبللين كليا لسبب غريب!

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صحيفة الخليج 365: وصل ركاب على متن رحلة لخطوط طيران "جت بلو" إلى مدينة نيويورك مبللين كليا بعد أن ضخ نظام الترطيب داخل الطائرة المياه عليهم لأربع ساعات متواصلة.

وظهر في الفيديو، ضباب ملأ مقصورة المسافرين، كما ظهر مكتوب على المقطع الطيار يقول:"يبدو أنها تمطر علينا في المقصورة".

وأوضح الفيديو الذي التقطته سافانا ركاب الرحلة وقد ملأت المياه وجوههم، وقالت:"أربع ساعات، أشعر بالبرد"، فيما حاولت دون فائدة أن تجفف سترتها على مقعد الركاب.

وحظي الفيديو بأكثر من 6.2 ملايين مشاهدة وحوالي نصف مليون إعجاب على المنصة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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