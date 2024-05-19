شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن موعداً بديلاً للنظر في دعوى ضد أحد المتهمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم/ محمد قاسم عبدالله قاسم عباد (يمني الجنسية)، بموجب رخصة الإقامة رقم (2462235165)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضّح لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى لدى الدائرة الثلاثية الثانية، وذلك في يوم الاثنين الموافق 25 / 12 / 1445هـ، الساعة العاشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.