تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة مجهولة الأبوين تكشف معاناتها مع وكيلة مدرسة كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام.. وماذا تفعل معها حتى الآن

صحيفة الخليج 365: روت فتاة مجهولة الأبوين تدعى "الريم"، معاناتها في طفولتها مع وكيلة إحدى المدارس، والتي كانت تهددها بإعادتها إلى دار الأيتام.

وقالت الفتاة خلال ظهورها على بودكاست ثمانية: "في بداية الدراسة كنت مشوشة في حفظ القرآن، ووكيلة المدرسة قالت لي لو ما حفظتي عندي السلطة أني أرجعك دار الأيتام".

وأضافت: "الوكيلة قالت إذا بكيتي أو أخبرتي أحد بحديثي معك سوف أتصل على الأخصائية وأقول لها أنك تسوين مشاكل، والعائلة التي أخذتك فشلت في تربيتك".

وتابعت الفتاة: "بعد هذا الموقف حسيت بعدم الأمان وأن أي شخص يمكنه أن يسحبني من أهلي ويرجعني دار الأيتام".

وواصلت: "كل صلاة ليل في كل يوم أدعي على وكلية المدرسة، ولكن منذ عامين لم أتحمل وقررت إرسال رسالة طويلة لها، ملخصها أني لن اسامحها أبدا، وأنها السبب في قساوة قلبي".